Grand Theft Auto 5 è il gioco retail più venduto dell'anno nel Regno Unito

Stando ai dati diffusi dall'ente(ERA),è stato il videogioco retail più venduto del 2017 nel Regno Unito, piazzando la bellezza di 334.280 copie fisiche. Un risultato che continua a confermare il grandissimo successo del gioco

L'ente in questione ha classificato i venti prodotti di intrattenimento più venduti nel Regno Unito durante il 2017. Tra questi troviamo tre videogiochi: Grand Theft Auto 5 al 13° posto con 334.280 copie vendute, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands al 14° posto con 311.792 copie e Horizon Zero Dawn al 17° posto con 286.538 copie. A dominare la classifica in prima posizione, invece, troviamo l'album musicale Divide di Ed Sheeran.

La notizia non fa che confermare il grande successo di Grand Theft Auto 5, titolo che si è trovato anche in vetta alla classifica italiana dello scorso giugno.