Grand Theft Auto 6 disponibile in brasile... su PlayStation 2!

Una curiosa foto pubblicata su Reddit sta facendo il giro del web: l'immagine in questione mostra una copia diper PlayStation 2 reperita in un non meglio specificato negozio brasiliano.

Rockstar Games deve aver deciso di abbandonare qualsiasi corsa alla tecnologia più avanzata, preferendo sviluppare GTA VI (o Grand Theft Auto Six, come chiaramente scritto sulla copertina) per PlayStation 2... Ironia a parte, non sappiamo cosa contenga il disco di GTA 6 anche se alcuni ipotizzano che possa trattarsi di una versione pesantemete moddata di GTA San Andreas. Se avete in programma un viaggio in Brasile, sapete cosa portare a casa come souvenir...