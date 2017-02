Grand Theft Auto V ha piazzato oltre 75 milioni di copie

In occasione dell'ultima conferenza finanziaria di, il Chief Executive Officerha fornito un aggiornamento sulle vendite di: il giocoha distribuito la bellezza di 75 milioni di unità, superando le aspettative della compagnia.

Stando ai dati diffusi dal gruppo NPD, Grand Theft Auto V è stato il 6° titolo più venduto nel 2016 tra tutte le piattaforme da gioco in commercio, un piazzamento a dir poco notevole considerando che il free-roaming targato Rockstar è uscito nel 2013 su Playstation 3 e Xbox 360 (per arrivare in seguito anche su PC, Xbox One e Playstation 4). Cosa ne pensate dei numeri macinati da GTA V?