Grande successo per la campagna Kickstarter dello ZX Spectrum Next

Ilè stato uno degli home computer più popolari degli anni '80 in Europa, non stupisce quindi il buon successo riscosso dalla campagna Kickstarter di, evoluzione della storica piattaforma a 8-bit, che in pochi giorni ha raccolto oltre 286,000 sterline a fronte delle 250,000 richieste.

Il traguardo è stato raggiunto in poco più di 72 ore, al momento in cui scriviamo il goal iniziale è stato ampiamente superato, la raccolta fondi proseguirà fino al 23 maggio, c'è ancora tempo quindi per raccogliere ulteriore denaro che sarà utilizzato per perfezionare la piattaforma.

Tra i responsabili del progetto ZX Spectrum Next troviamo Henrique Olifiers (co-fondatori di Bossa Studios, team responsabile di Surgeon Simulator) e Rick Dickinson, designer inglese responsabile della progettazione di sistemi come Spectrum ZX80, ZX81, ZX Spectrum e ZC Spectrum Plus.