Gravel: Milestone pubblica un trailer per la Gamescom

annuncia la sua partecipazione alla Gamescom 2017: dal 21 al 24 agosto, presso la Business Area Hall Stand A012/A013/B014 (all'interno del padiglione AESVI) sarà possibile provare in esclusiva mondiale la nuova demo di

Gravel, annunciato lo scorso 22 Febbraio, si preannuncia essere una delle sfide più ambiziose nel panorama off-road che permetterà di sperimentare i salti più arditi e le acrobazie più folli, lanciandosi in competizioni ad alto tasso adrenalinico in scenari selvaggi ed inesplorati!

La demo e il trailer presentati alla Gamescom di quest’anno ci danno un assaggio di alcuni dei contenuti del titolo. Sarà un vero e proprio giro intorno al mondo: si passa dal rosso acceso della sabbia e delle impressionanti pareti rocciose di una Cava Australiana, stando attenti a non lanciarsi nel vuoto, a sfrecciare sui territori inaccessibili ed inesplorati dell’Alaska, attraversando la tundra artica così come i tipici villaggi di pescatori, passando per uno dei più rinomati circuiti, quello di Montalegre, sull’asfalto rovente ai limiti dell’impraticabilità, fino alle competizioni più estreme in vere e proprie Arene ricreate dall’immaginazione dei creativi della casa milanese sul modello degli spettacolari Stadi Americani, a bordo di alcuni dei più potenti veicoli di sempre!



La lista dei costruttori presenti in gioco e dei modelli tra cui scegliere è pronta a soddisfare anche i palati degli appassionati più esigenti. Tra i tanti veicoli, saranno disponibili anche alcuni fra i modelli più iconici del mondo off-road, come la Ford Raptor F150, la Toyota Celica ST185 GTFour, la Ford Fiesta ST o la Volkswagen Touareg 3, solo per citarne alcuni presenti anche nella preview. Gravel, che sarà disponibile all’inizio del 2018 su PS4, PS4 Pro, dispositivi Xbox e Windows PC/Steam, prevederà 16 differenti location con oltre 50 circuiti.