Gravity Rush 2: annunciata una collaborazione con NieR Automata

ha annunciato una speciale collaborazione tra, tramite la quale sarà possibile far indossare a Kat il costume di 2B, androide protagonista del nuovo gioco di

L'outfit sarà disponibile come DLC scaricabile, al momento però non ci sono altri dettagli riguardo la data di lancio e il possibile arrivo in Occidente di questa speciale collaborazione. Ricordiamo che Gravity Rush 2 è già disponibile in Europa mentre NieR Automata esce oggi in Giappone e arriverà in Occidente il prossimo 10 marzo su PlayStation 4, in futuro su PC Windows (via Steam).