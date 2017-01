Gravity Rush 2: dettagli sul DLC di Raven e sul futuro della serie

In un'intervista pubblicata nell'ultimo numero del magazine giapponese Famitsu, Keiichiro Toyama, direttore di, ha parlato del DLC di Raven e del futuro della serie, oltre ai piani previsti per il team di sviluppo.

Riguardo al DLC su Raven, il direttore ha spiegato che inizialmente si trattava di un contenuto che il team desiderava inserire nella storia principale, tuttavia, essendo dedicato a questioni lasciate in sospeso nel primo capitolo, è stata presa la decisione di crearne un DLC, altrimenti i giocatori che non hanno avuto modo di giocare al primo Gravity Rush, non avrebbero potuto comprendere quella parte.

Parlando di un eventuale sequel, Toyama ha spiegato: "Se facessimo un sequel, vorrei che fosse qualcosa di nuovo. Ad esempio, sfruttando un nuovo hardware che renda possibile esprimersi in nuovi modi". In ogni caso, al momento, non ci sono ancora piani precisi per il sequel.

Il direttore ha infine parlato dei nuovi piani del team. Toyama vorrebbe sfruttare il talento dei membri su un nuovo titolo, sul quale non ha ancora pensato, ma che non si discosti troppo dal genere al quale la squadra ha già lavorato.