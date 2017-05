E' ora disponibile per il download gratuito un nuovo DLC perche include il costume di 2B (protagonista di) per Kat, in versione con e senza visore. Inoltre è possibile scaricare anche il nuovo costume Angelo Oscuro.

I contenuti sono frutti di una speciale collaborazione tra Gravity Rush 2 e NieR Automata, per il momento non sono stati annunciati ulteriori outfit ma non è escluso che nuovi costumi possano vedere la luce in futuro. Di seguito, i link per il download dal PlayStation Store europeo:

A inizio mese, Square-Enix ha pubblicato anche il DLC 3C3C1D119440927 per NieR Automata, che include nuove sfide e missioni extra.