Gravity Rush 2 è disponibile per il preload, rivelato il peso del gioco

ha annunciato cheè adesso disponibile per il preload. Gli utenti che hanno preordinato l'edizione digitale, dunque, possono già scaricare il titolo in attesa del lancio, fissato in Europa al 18 gennaio su Playstation 4 e Playstation 4 Pro.

Il file pesa 17.13 GB, tuttavia per cominciare a giocare vi basteranno 6.31 GB. I videogiocatori che hanno effettuato il preordine riceveranno un costume bianco per Kat, un tema PS4 e la colonna sonora "Director's Choice". Sulle pagine di Everyeye, il nostro Dario Bianchi ha premiato Gravity Rush 2 con un 8.5, definendolo come "un seguito di grande sostanza, incredibilmente ricco di contenuti, pronto ad esaltare e ad espandere quanto di buono espresso in passato, ma che sfortunatamente spreca parte del suo potenziale giocando un po' troppo sul sicuro".