Gravity Rush 2: ecco come gira la demo su PlayStation 4 e PS4 Pro

Il canale YouTube NX Gamer ha pubblicato un video che mette a confronto la demo digiocata su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro: la versione di prova del gioco gira a 1080p e 30 fps stabili su entrambe le piattaforme, di fatto la demo non risulta ottimizzata per PS4 Pro.

Non è escluso che le cose possano cambiare nella versione definitiva, la build attualmente disponibile sul PlayStation Store però non include migliorie e ottimizzazioni di alcun tipo per PlayStation 4 Pro. Ricordiamo che Gravity Rush 2 arriverà in Europa il 18 gennaio, per promuovere il lancio del gioco Sony ha pubblicato anche l'anime Gravity Rush Overture, utile per scoprire gli avvenimenti accaduti tra la fine del primo capitolo e l'inizio del secondo episodio della serie.