Gravity Rush 2: Famitsu pubblica nuove immagini per il DLC di Raven

Tra pochi giorni,pubblicherà gratuitamente il DLCdi, in contemporanea mondiale. Si tratta di un'espansione dedicata appunto al personaggio di Raven, che ne spiega i retroscena e i dettagli con una storia inedita.

Per allietare l'attesa dei fan, il magazine giapponese Famitsu ha quindi pubblicato tra le proprie pagine alcuni scatti tratti dal gameplay del DLC, che mostrano Raven da bambina alle prese con il proprio passato.

Le immagini riportate in calce alla notizia sono tratte direttamente dalle pagine della rivista, e sebbene la qualità non sia delle migliori, ci permettono di dare un primo sguardo ai contenuti proposti. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Ark Of Time - Raven's Choice sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 21 marzo, su PS4.