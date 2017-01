Gravity Rush 2: un gatto è il protagonista del nuovo trailer in live action

Un simpatico gattino è il protagonista del nuovo trailer in live action di Gravity Rush 2, intitolato per l'occasione Gravity Cat. Il filmato è stato pubblicato da Sony Interactive Entertainment Japan & Asia per promuovere l'imminente lancio del gioco.

Gravity Rush 2 uscirà in Europa il 18 gennaio, in esclusiva su PlayStation 4. Se volete saperne di più sul nuovo gioco di Sony Japan Studio vi rimandiamo alla nostra recensione, ricordiamo inoltre che la demo giocabile è ora disponibile per il download dal PlayStation Store. Gravity Rush 2 ha ricevuto una buona accoglienza da parte della stampa internazionale, il titolo è stato premiato per il suo gameplay veloce e per lo stile unico.