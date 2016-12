Gravity Rush 2: in arrivo demo e anime il 22 e il 26 dicembre

Buone notizie per i fan di Gravity Rush, che in vista delle feste potranno godersi la demo di Gravity Rush 2 su PlayStation 4, e l’anime ufficiale Gravity Rush - Overture. Come annunciato dalla stessa Sony, la versione di prova del gioco proporrà due diversi scenari: uno per i novizi, e un secondo per i veterani della serie.

Gravity Rush The Animation: Overture, prodotto dallo studio Khara - noto per aver lavorato a Rebuild of Evangelion - sarà trasmesso il 26 dicembre alle ore 17:00 su YouTube attraverso il canale ufficiale PlayStation. L’anime fungerà da ponte tra gli avvenimenti del primo Gravity Rush e il nuovo capitolo.

La demo sarà invece scaricabile dal PlayStation Store a partire dal giorno 22 dicembre.

Gravity Rush 2 è atteso il 18 gennaio in esclusiva sulle console PlayStation 4.