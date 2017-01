Gravity Rush 2: Kat sfida la gravità nella nostra Video Recensione

è la celebrazione di un immaginario sgargiante, surreale ed originale. La storia di Kat verrà integralmente svelata, in un finale - a nostro parere - senza dubbio riuscito, anticipato da un climax di eventi capace di apportare la giusta dose di pathos ad un plot sempre in bilico tra dramma e ironia.

Un quantitativo incredibile di contenuti, suddivisi tra quest secondarie, esplorazione dei giacimenti minerari, missioni sfida ed eventi multigiocatore, ci restituisce un prodotto longevo e vario. Le novità ci sono, a cominciare da un combat system perfezionato e dalla gradita introduzione dei nuovi stili di gravità, sebbene sia impossibile non storcere il naso dinanzi a dinamiche di gameplay che alle volte faticano a rinnovarsi.

Gravity Rush 2 è una festa dedicata ai fan, la commemorazione di un lungo addio, è il saluto in grande stile di uno scapestrato gruppo di amici che, col senno di poi, hanno lottato per trovare un posto in un mondo a loro sconosciuto, ancor prima che per difendere quei valori un po' stereotipati che - almeno in apparenza - li hanno animati. Quasi mai consapevoli del proprio destino e del loro reale valore, eppure sempre sinceri, autentici, appassionati: proprio come la magica epopea creata da Toyama.