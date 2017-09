Gravity Rush 2: i servizi online chiuderanno a gennaio 2018

ha annunciato che i servizi online dichiuderanno il prossimo 19:00 gennaio in Giappone, nessuna conferma al momento per quanto riguarda la chiusura dei server in Europa e Nord America.

A partire dalla data indicata non sarà più possibile dunque accedere alle classifiche, inviare e ricevere nuove sfide, partecipare a nuove Cacce al Tesoro, utilizzare la funzionalità Photo Ghost e ottenere nuovi Dusty Token.

Nella giornata odierna è partito l'evento "Dusty Token Acquisition Increase Event" che permetterà di ottenere i Dusty Token in maniera più rapida, così da riuscire a sbloccare tutte le ricompense prima della chiusura dell'infrastruttura online di Gravity Rush 2.