Gravity Rush 2: i voti della stampa internazionale

uscirà suil prossimo 18 Gennaio, ma già da oggi sono arrivati i primi voti della stampa internazionale. Il gioco ha ricevuto un'accoglienza abbastanza positiva dalle maggior parte delle testate.

Gravity Rush 2 sembra avere messo d'accordo la maggior parte dei giornalisti di settore, ricevendo una valutazione piuttosto alta in testate come Destructoid (9.5/10), EGM (9/10), Gamespot (9/10), Eurogamer (Recommended), US Gamer (4.5/5) e IGN (8.4/10), mentre qualche voto leggermente più basso è arrivato da Polygon (7.5/10), Game Informer (7.5/10), Time (3/5) e Games Radar (3/5).

Vi ricordiamo la recensione di Gravity Rush 2 è disponibile anche sulle pagine di Everyeye, dove è stato accolto con una valutazione positiva (8.5/10).