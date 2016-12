Gravity Rush The Animation: Overture disponibile ora con sottotitoli in italiano

ha pubblicato il cortometraggio animato, realizzato dalloe ideato appositamente per narrare gli eventi accorsi tra

L'anime narra la stroa di Kat e mostra l'origine dei suoi poteri gravitazionali, permettendo di approfondire alcune dinamiche legate agli avvenimenti accaduto tra l primo e il secondo episodio della serie. Gravity Rush 2 uscirà il 18 gennaio 2017 in Europa in esclusiva su PS4, la demo giocabile è disponibile ora sul PlayStation Store. In apertura trovate il video in lingua inglese mentre per attivare i sottotitoli in italiano potete cliccare qui.