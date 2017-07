Green Man Gaming Publishing annuncia JackHammer, shooter arena per PC

Nella giornata di oggi,ha annunciato l'arrivo di, nuovo shooter arena in prima persona sviluppato da, un team composto da soli due sviluppatori.

Realizzato in Unreal Engine 4, JackHammer vi permette di vestire i panni di un robot personalizzabile, qui impegnato in delle futuristiche e adrenaliniche partite di dodgeball. Per vincere i match, avrete bisogno di reattività e prontezza di riflessi: solo così potrete riuscire a scagliare efficacemente le MurderBalls contro i vostri nemici e schivare i loro contrattacchi.

JackHammer, definito come un gioco "skill-based" dagli sviluppatori, arriverà entro la fine del 2017 su PC. Rispettivamente in cima e in calce alla notizia, trovate il primo trailer del gioco e una galleria di immagini.