ha da poco annunciato un nuovo titolo per PC attualmente in sviluppo presso gli studi del team, intitolato. Si tratta di un'avventura in prima persona con elementi di tipo puzzle che porterà il giocatore tra le rovine addormentate di una antica civiltà mistica.

In occasione dell'annuncio, il publisher ha inoltre pubblicato un trailer di debutto per il gioco, della durata di circa un minuto, che potete trovare in apertura.

Lasciandovi alla visione, segnaliamo che al momento non è ancora stato comunicato il prezzo di lancio di Aporia: Beyond The Valley, né la sua data di uscita specifica. La pubblicazione del gioco è prevista entro fine anno.