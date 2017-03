GRID Autosport arriverà su iOS durante la primavera

Uscito nel 2014 su PC, Xbox 360 e PlayStation 3,arriverà durante la primavera su dispositivi iOS, come annunciato oggi dae dal publisher

La versione mobile di GRID Autosport includerà tutti i contenuti del gioco originale e dei relativi DLC, tra cui segnaliamo oltre 80 auto, 100 tracciati e cinque modalità: Touring Cars, Endurance, Drift, Open Wheel e Street Races. L'app sarà disponibile per il download in primavera al costo di 10 dollari, la data di uscita esatta non è ancora stata comunicata.