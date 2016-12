GRID per PC gratis su Humble Store fino al 24 dicembre

Un gradito regalo di Natale da parte di Humble Store: da oggi e fino alle 19:00 (ora italiana) di sabato 24 dicembre sarà possibile scaricare gratuitamentedi, titolo uscito originariamente nel 2008 e accolto positivamente da pubblico e critica.

GRID per PC viene venduto normalmente a 12.99 euro ma ancora per poche ore potrete scaricarlo gratis cliccando qui, l'unico requisito è ovviamente quello di possedere un account Humble Store, una volta effettuato il login riceverete una chiave per scaricare il gioco da Steam. Una volta riscattato, il contenuto resterà per sempre nella vostra libreria e potrete utilizzarlo liberamente e senza limitazioni di alcun tipo.