GRIDD: Retroenhanced annunciato per Xbox One e PC, in uscita ad aprile

sarà il primo titolo ad essere lanciato su Xbox One ed il terzo titolo su Steam, seguendo il successo di nel 2016.

Sviluppato da Antab Studio, un team italiano di sviluppatori indipendenti, GRIDD: Retroenhanced è un intenso arcade shoot ‘em up, estremamanete influenzato dalla cultura hacker e cyberpunk degli anni ’80. Fatti strada attraverso un insieme in continua evoluzione di passaggi luminescenti, ostacoli e nemici, mentre cerchi di distruggere un implacabile mainframe di sicurezza che strizza l’occhio alle IA malvagie del mondo del cinema. Con la sua pulsante colonna sonora synthwave, composta dal musicista australiano Dream Fiend, con base a Melbourne, e il suo stile low poly, GRIDD prende un classico senza tempo e lo evolve in un’esperienza arcade completamente rimodernata.

"Crescere con i film distopici e cyberpunk degli anni ’80 ha plasmato la nostra visione del mondo, e ci ha dato un gusto molto particolare" dice Andrea Tabacco, di Antab Studio. “Siamo entusiasti di vedere la nostra visione pienamente realizzata in GRIDD: Retroenhanced."

GRIDD: Retroenhanced rivoluziona l’approccio estremamente hardcore dei giochi arcade classici, adattando costantemente la difficoltà alle capacità del giocatore. Mentre i giocatori riescono ad ottenere la padronanza degli elementi del gioco, questi diventano più difficili negli incontri futuri. Allo stesso modo, gli ostacoli troppo difficili da battere potranno “ammorbidirsi” per permettere al giocatore di superarli. "L'obiettivo è quello di mantenere sempre il gioco esattamente al giusto livello di difficoltà per il giocatore, non abbiamo mai voluto che fosse facile", ha detto Andrea.

"GRIDD rappresenta la continua diversificazione di Kongegrate come publisher su diverse piattaforme, che ora includono anche Xbox One.", ha dichiarato John Cooney, direttore dei Premium Games a Kongregate. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di supportare sviluppatori indipendenti di talento come Antab Studio a realizzare la loro visione e portare grandi giochi per i giocatori di qualsiasi piattaforma. Noi continueremo a lavorarea stretto contatto con gli sviluppatori per individuare le piattaforme più rilevanti e il pubblico migliore per i loro giochi, sia che si tratti web, mobile, Steam, Xbox One, o altre piattaforme di gioco."