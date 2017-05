GRIDD Retroenhanced arriverà su Steam e Humble Store il 16 maggio

, l'arcade shoter cyberpunk realizzato dae pubblicato dasu PC e Console, è finalmente pronto a fare il suo debutto sullo Steam Store il 16 maggio 2017. Il team italianoè autore del primo titolo pubblicato su console dal publisher californiano.

GRIDD è un frentico neon cyberpunk arcade shooter che catapulta il giocatore, nei panni di hacker, in un cyberspazio denso di pericoli. Solo i migliori riusciranno a resistere agli spietati attacchi dell'I.A. che governa il sistema, ed ad accedere al Mainframe. Un tuffo psichedelico nell'epoca che ha visto nascere l'home computing e che ha dato i natali al movimento cyberpunk.

GRIDD è stato sviluppato nell'ottica di offrire un feeling puramente arcade, ma un'esperienza di gioco moderna. Basato su un framework procedurale, e con un sistema di controllo adattivo della difficoltà che non toglierà gusto alla sfida, speriamo che il nostro titolo possa appassionare non solo chi gli anni '80 li ha vissuti - come noi - ma anche i giocatori più giovani.

GRIDD Retroenhanced sarà disponibile dal 16 maggio su Steam e Humble Store, in vendita al prezzo di 11.99 dollari (scontato del 10% durante la prima settimana), compatibile con PC, Mac OS e Linux. A breve il gioco arriverà anche su Xbox One e PC via Windows Store.