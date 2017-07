GRIDD Retroenhanced, Fable Fortune e Fortnite tra le novità di Xbox Store

Come ogni settimana,annuncia le novità disponibili su. Il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One e Xbox 360, Demo e Preordini dei titoli in arrivo nei prossimi mesi.

Nuovi giochi Xbox One

Canadian Football 2017 (25 Luglio - 19,99 euro)

GRIDD Retroenhanced (25 Luglio - 11,99 euro)

Pressure Overdrive (25 Luglio - 19,99 euro)

Fortnite (25 Luglio - 59,99 euro)

Unbox Newbie's Adventure (25 Luglio - 14,99 euro)

Fable Fortune (24 Luglio - 19,99 euro)

Infinite Minigolf (25 Luglio - 9,99 euro)

Constructor (24 Luglio - 9,99 euro)

Aven Colony (26 Luglio - 39,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Pillars of Eternity Complete Edition

BLEED

Demetrios The BIG Cynical Adventure

Per la settimana corrente non sono previste demo o titoli nel programma Xbox Game Preview. Tra i nuovi Deals with Gold trovano spazio EA Sports UFC 2, Divinity Original Sin, RiME, Moto Racer 4 e Farming Simulator 17.

Da segnalare il recente annuncio dei Games with Gold di Agosto 2017: dal primo agosto, gli abbonati Premium a Xbox LIVE potranno scaricare gratuitamente Bayonetta, Slime Rancher, Trials Fusion e Red Faction Armageddon.