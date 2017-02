GT Sport potrebbe avere una modalità simile a ForzaVista in Realtà Virtuale

Fin dalla sua introduzione in Forza Motorsport 4 - allora chiamata Autovista - ForzaVista ha dato la possibilità ai giocatori di esplorare in libertà i veicoli presenti all’interno del gioco. Stando ad un video pubblicato da PlayStation, sembra che GT Sport offrirà una modalità simile, aggiungendo l’immersione della Realtà Virtuale.

Nel filmato comparso sul canale ufficiale giapponese di PlayStation, vediamo il giocatore osservare l’interno di una vettura utilizzando l’headset di PlayStation VR. Questa caratteristica farà parte dell’esperienza VR offerta dall’atteso titolo racing di Polyphony Digital che, sebbene non supporterà appieno PlayStation VR, godrà di alcune modalità studiate per sfruttare il visore di Sony.

La porzione di video in questione - consultabile in calce alla notizia - inizia al minuto 1:40; augurandovi buona visione vi ricordiamo che Gran Turismo Sport uscirà in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2017.