GT Sport richiederà una connessione per gran parte delle sue funzionalità

Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale da Ken Chan, Product Manager di, scopriamo nuovi dettagli su, titolo racing in uscita a ottobre su

Come confermato da Chan, Gran Turismo Sport richiederà una connessione ad internet per la maggior parte delle funzionalità di gioco. Questo tipo di controllo è dovuto al coinvolgimento della FIA nel campionato online di Gran Turismo Sport, e sarà necessario per garantire a tutti i giocatori un'esperienza onesta ed equilibrata. Sottolineiamo come per "connessione a internet" non s'intenda l'abbonamento PlayStation Plus, al quale si dovrà essere iscritti solo per partecipare alle gare multi-giocatore.

Gran Turismo Sport uscirà il 17 ottobre 2017 in esclusiva su PlayStation 4.