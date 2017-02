GTA 4: il nuovo aggiornamento migliora le performance su Xbox One

Alla fine della scorsa settimana,ha resoretrocompatibile con Xbox One: sulla nuova consoleperò il gioco presenta qualche problema di frame pacing e prestazioni nel complesso altalenanti, come segnalato da Digital Foundry.

Nelle scorse ore, gli sviluppatori hanno pubblicato una nuova patch del peso di 405 MB che migliora le performance generali di Grand Theft Auto IV su Xbox One e risolve i problemi di fluidità segnalati dalla community. Ricordiamo che oltre a GTA IV, anche le espansioni The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony sono compatibili con Xbox One.