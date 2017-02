GTA 4, Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony sono compatibili con Xbox One

ha annunciato che a partire da oggi,per Xbox 360 è ufficialmente compatibile con Xbox One. Tutti i possessori del gioco potranno quindi (ri)vivere l'avventura di Niko Bellic e del cugino Roman anche su Xbox One e Xbox One S.

Dopo Red Dead Redemption, anche GTA 4 arriva sull'ultima console della casa di Redmond. Coloro che possiedono il gioco in formato fisico non dovranno far altro che inserire il DVD nel lettore mentre la versione digitale verrà automaticamente riconosciuta dalla console, a patto di utilizzare lo stesso account utilizzato per l'acquisto. Anche le espansioni The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony (Episodes from Liberty City) sono ora retrocompatibili con Xbox One.

Uscito nel 2008, Grand Theft Auto IV è stato uno dei primi grandi blockbuster dell'era moderna, nonchè il primo episodio di GTA in alta definizione. Con oltre 20 milioni di copie vendute, il gioco ha avuto un notevole impatto sulla cultura popolare, diventando di fatto una pietra miliare dell'intrattenimento elettronico: non solo per il comparto tecnico, per la narrazione e il gameplay, ma anche per il rivoluzionario (per l'epoca) approccio ai contenuti scaricabili. Nove anni dopo l'uscita, GTA IV è ancora molto popolare, con centinaia di migliaia di giocatori attivi e community vivacissime.

Chi non possiede GTA 4 potrà acquistarlo su Xbox Store al prezzo di 24.99 euro oppure in versione fisica su Amazon (Collana Xbox 360 Classics) al prezzo di 20,80 euro.