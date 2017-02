GTA 4: performance altalenanti su Xbox One

Per la gioia dei fan della serie,è arrivato da pochi giorni su Xbox One grazie al servizio Backward Compatibility della console di. Digital Foundry ha quindi preso in analisi questa nuova versione del titolo: i risultati che ne sono scaturiti, non sempre si sono rivelati convincenti.

Il framerate (variabile su entrambe le console) della versione Xbox One di GTA 4 risulta più alto e performante rispetto alla controparte Xbox 360; tuttavia il titolo presenta sull'ammiraglia di Microsoft alcune noie tecniche, tra le quali problemi di frame pacing e di input lag nei comandi che compromettono l'esperienza di gioco. Potete visionare la video analisi riportata in calce all'articolo.

Cogliamo inoltre l'occasione per proporvi la nostra retrospettiva dedicata al quarto capitolo principale della celeberrima serie free roaming di Rockstar. Le vendite di GTA 4 sono aumentate del 7000% dopo l'annuncio della sua retrocompatibilità con Xbox One.