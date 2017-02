GTA 4: le vendite aumentano del 7000% dopo la retrocompatibilità su Xbox One

Da quandoè stato aggiunto al programma della retrocompatibilità su Xbox One, le vendite del gioco sono aumentate del 7000% negli ultimi due giorni. Un traguardo che supera abbondantemente i numeri registrati daa parità di condizioni.

In sostanza Grand Theft Auto IV si è ritagliato un posto tra i best seller di Amazon degli ultimi giorni, mantenendo le grandi aspettative che Microsoft aveva riposto nel programma della retrocompatibilità. Anche Red Dead Redemption e Lost Odyssey avevano registrato un boom nelle vendite quando sono stati portati su Xbox One, ma parliamo di numeri che non sono neanche lontanamente paragonabili alla crescita del 7000% registrata da GTA IV. Con l'occasione vi proponiamo di dare un'occhiata alla nostra retrospettiva sul controverso capitolo della saga free roaming targata Rockstar, insieme alla storia del brand che abbiamo analizzato dalle origini fino alle avventure di Niko Bellic.

