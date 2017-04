GTA 5 utilizzato per testare sistemi di guida automatizzati

Secondo un report riportato Bloomberg, alcune cause automobilistiche non meglio specificate stanno utilizzando una versione appositamente modificata diper testare alcune tecnologie di guida automatizzate, ovvero senza pilota.

Bloomberg sostiene che le prove sul campo siano decisamente costose e pericolose per la sicurezza, per questo vari produttori avrebbero deciso di testare la guida automatizzata per le strade virtuali di Los Santos, utilizzando un simulatore basato su una versione modificata di Grand Theft Auto V.

Rockstar Games non sarebbe però molto contenta, come sottolineato in una dichiarazione pubblicata da Mashable: "Approviamo le discussioni relative all'utilizzo delle nostre tecnologie a scopo di ricerca ma non approviamo il fatto che alcune multinazionali stiano utilizzando il nostro lavoro per i propri interessi o che ricercatori indipendenti mettano mano al nostro codice senza chiederci l'autorizzazione."

Al momento non è chiaro quale gruppo automobilistico stia effettivamente utilizzando la tecnologia alla base di Grand Theft Auto V per ricerche personali, vi aggiorneremo in caso di novità.