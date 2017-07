GTA 6: il leak emerso nella giornata di ieri è falso

Nella giornata di ieri, un leak ha infiammato la rete:è comparso nel curriculum dell'attore, il quale avrebbe lavorato ad alcune sequenze di motion capture per il gioco. In realtà, la notizia si è rivelata falsa.

A fare chiarezza è PCGamesN, uno dei redattori della testata è in contatto con Neff, il quale ha dichiarato di aver lavorato a GTA V ma di non aver avuto più contatti con Rockstar Games. Tim non è al lavoro su GTA VI e Red Dead Redemption 2, il curriculum trapelato online non appartiene a lui, così come i siti e le pagine collegate al leak.

Grand Theft Auto VI è probabilmente in fase di sviluppo ma giusto ribadire come la notizia trapelata nella giornata di ieri non sia da ritenersi autentica.