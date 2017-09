L'Entertainment Software Rating Board ha valutato le versioni PlayStation 4 di, non ancora annunciate da Rockstar Games.

Con ogni probabilità, i titoli citati andranno presto ad arricchire il catalogo PS2 Classics su PlayStation 4, restiamo in attesa di eventuali annunci riguardo disponibilità e prezzo. Non è escluso che i giochi possano uscire già nel mese di ottobre, vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori novità in merito.

Quale di questi classici targati Rockstar vorreste rigiocare su PS4 e PlayStation 4 Pro?