GTA Online: Tiny Racers disponibile ora, ecco un video con 40 minuti di gameplay

è ora disponibile per tutti i giocatori di: nessun download è richiesto per iniziare a giocare, si tratta infatti di una modalità attivata da remoto dagli sviluppatori. Buon divertimento!

Lo YouTuber inglese "Swiftor" ha avuto modo di giocare in anteprima con la nuova modalità Tiny Racers di GTA Online e per l'occasione ha pubblicato sul suo canale un video con ben 40 minuti di gameplay.



L'aggiornamento che introduce la modalità Tiny Racers sarà disponibile per il download da oggi, martedì 25 aprile, su Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows. Tiny Racers permetterà di sfidare gli avversari in entusiasmanti gare a bordo di microvetture del tutto simili alle bem più note Micro Machines, con una visuale dall'alto che ricorda quella di GTA e GTA 2.