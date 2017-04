GTA Online: annunciata la modalità Tiny Racers, disponibile dal 25 aprile

: Preparati a vivere l'azione di unreinventata con, in arrivo il 25 aprile. Guarda il trailer in apertura per avere un'anteprima delle gare stunt dal sapore retrò che questa nuovissima modalità porterà inOnline la prossima settimana.

In onore del 420, potrai risparmiare e guadagnare un po' di denaro extra su The Open Road, grazie a sconti del 50% sulle serre per la coltivazione di erba e sulle migliorie degli stabilimenti. Tutti i ricavi sulla vendita di erba del tuo stabilimento riceveranno un bonus aggiuntivo del 50%. In più potrai sfrecciare in gran stile grazie al fumo per pneumatici verde, scontato del 50% da LS Customs.