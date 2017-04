GTA Online: arriva la Grotti Turismo Classic

: Pura e primordiale, laè un omaggio a tempi più semplici. Se non ne puoi più di macchine da fantascienza con più schermi sul cruscotto di una maledetta astronave, ti sentirai a tuo agio nell'abitacolo di questa sportiva classica disponibile ora inda

Gara Premium per veicoli speciali: Calabrone

Calabrone è la più recente gara premium per veicoli speciali. Partecipa a questa gara per soli Rocket Voltic, che elargirà RP tripli fino al 10 aprile e grosse somme in GTA$ ai primi tre classificati. Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Gli sconti di GTA Online

Da domani al 5 aprile, vivi da vero riccone senza prosciugare il tuo conto in banca grazie a una serie di articoli di lusso scontati del 25%. Approfitta di questa opportunità per accaparrarti un ufficio e dedicarti al commercio di carichi e veicoli speciali, acquista veicoli potentissimi per gareggiare a tutta birra. Sono scontati anche: uffici e garage di lusso, veicoli Dewbauchee Massacro e Pegassi Tempesta, cambio, corazze per veicoli, freni e Pistole.