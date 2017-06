GTA Online: arriva l'aggiornamento Traffico D'Armi

: Per diventare un trafficante d'armi di successo in, ci vuole qualcosa in più dei soliti trucchetti da strada. Scegli i tuoi veicoli e armamenti di supporto con saggezza, per avere le migliori possibilità di battere in astuzia sia i federali che i trafficanti rivali.

Comincia a vendere le armi ad acquirenti insaziabili di Los Santos e Blaine County per fare bei soldoni, e sfrutta nuove e potentissime modifiche, migliorie e nuove armi pesanti. Ecco uno sguardo più approfondito ad alcune delle novità introdotte con Traffico d'armi. Tutto comincia con un bunker: l'imponente centro sotterraneo della tua nuova impresa. Ogni CEO, boss o presidente di un MC può far decollare da qui la sua promettente carriera per far emergere le sue operazioni.

Per le operazioni tattiche in movimento, i trafficanti d'armi possono investire in un Centro Operativo Mobile (COM), il genere di supporto pesante solitamente preferito dagli assassini qualificati o dagli stati canaglia in possesso di armi nucleari. Parcheggiabile nel tuo bunker, questo Centro Operativo Mobile e modulare metterà a tua disposizione una vasta gamma di combinazioni su misura tra cui: officina, armeria, alloggi di lusso e un centro di comando, dotati di strumenti per migliorare e personalizzare il tuo arsenale e per modificare i veicoli armati (incluse le torrette per il tuo COM, che possono essere manovrate dalla tua squadra). Tutto questo è a portata di mano, e trainato da una motrice completamente personalizzabile.

I veicoli armati sono una novità da collezionare e personalizzare. Metti insieme una flotta per ogni evenienza: dalla versatilità definitiva dell'APC completamente anfibio e dotato di cannone, al Rimorchio antiaereo che farà baciare il terreno a molti piloti in tutto il Paese. I veicoli armati possono anche essere impiegati come risorse della compagnia, quando si tratta di portare un carico al punto di consegna. Oltre ad accumulare merce da vendere, puoi raccogliere i frutti del personale del tuo bunker, assegnandolo alla ricerca, e loro si metteranno al lavoro per sbloccare una vasta gamma di migliorie opzionali, incluse modifiche per personalizzare le armi, per rendere ancora più brutali i tuoi veicoli armati, e spettacolari migliorie per il tuo Centro Operativo Mobile.