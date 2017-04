GTA Online: arriva la nuova modalità Guerra Territoriale

: Prendi ciò che ti spetta in, la nuova modalità Competizione di. Inogni minuto conta: le squadre combattono in uno spietato cyberspazio per il controllo del territorio.

Spara al tuo avversario, impossessati del suo territorio, ricarica e ripeti... o lo farà qualcun altro al posto tuo! Quattro squadre rivali e sette mappe tra cui scegliere in questa guerra senza quartiere in cui dovrai impossessarti del territorio passandoci sopra e marcandolo con il colore neon della tua squadra.

Il problema è che gli avversari tenteranno di fare la stessa cosa e saranno armati fino ai denti. Vincerà la squadra con il territorio più ampio allo scadere del tempo. Prendi subito ciò che ti spetta e ottieni GTA$ e RP doppi fino al 24 aprile in Guerra Territoriale.