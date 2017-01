GTA Online: arriva la Progen Itali GTB Custom

Fatti strada con stile per le strade di Los Santos sulla nuova, ora disponibile da Benny's Original Motor Works in. Questo veicolo sinuoso come un felino combina velocità mozzafiato, tenuta in curva e l'indiscutibile capacità di incutere timore negli avversari.

Si tratta di un bolide personalizzabile a proprio piacimento: ora da Benny's sarà possibile modificarla in tutto, dalle prestazioni del motore ai dettagli più raffinati degli interni. In più, da oggi Benny's offre ai piloti più scatenati di Los Santos un servizio a domicilio. I CEO più facoltosi possono acquistare un'officina personale per il garage del loro ufficio e modificare i propri veicoli nella comodità dei loro grattacieli.