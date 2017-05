GTA Online: bonus per MC e sconti su veicoli per un periodo limitato

: A partire da oggi, i Motorcycle Club di Los Santos possono contare su sconti e occasioni ancora più redditizie del solito per surclassare i rivali. Come se non bastasse, i nuovi bonus diriguardano anche, quindi continuate a leggere per non perdere nessuna opportunità.

Sconti per MC, GTA Cash e RP doppi nelle commissioni della Clubhouse

Fino al 15 maggio, i Motorcycle Club di Los Santos beneficeranno di GTA$ e RP doppi in tutte le Comissioni della clubhouse. È possibile accedere a queste missioni nella sala riunioni della propria clubhouse e avviarle direttamente da lì. Se hai uno spirito imprenditoriale e una predilezione per il cuoio ma ancora non hai fondato un MC, non perdere altro tempo e approfitta dello sconto del 25% su:

Clubhouse dell'MC

Modifiche per clubhouse Stabilimenti MC

Sconto del 25% su veicoli selezionati

Vuoi ampliare la tua collezione di veicoli? Vuoi diversificare il tuo parco velivoli? Allora lo sconto del 25% sui seguenti veicoli è quello che fa al caso tuo:

Nagasaki Shotaro

Progen T20

Western Company Annihilator

Nagasaki Buzzard

Karin Technical (entrambi i prezzi)

Vapid Desert Raid

Vapid Trophy Truck

Sconti su armi, munizioni, blindature e giubbotti antiproiettili

Blindature per veicoli

Gomme antiproiettile

Giubbotti antiproiettile

Munizioni esplosive (comprese le armi da lancio)

Lanciarazzi

Lanciagranate

Estensione Bonus

Continua ad arricchirti accedendo oggi stesso a GTA Online per ottenere il 25% in più sulla paga per le consegne di carico speciale (fino al 15 maggio) e GTA$ e RP doppi in Pilotini (fino all'8 maggio). In più, i GTA$ omaggio previsti come ricompensa per aver giocato tra il 25 e il 30 aprile verranno depositati sul conto corrente presso la Maze Bank entro una settimana. Quindi, se hai giocato in quel periodo, tieni d'occhio il tuo conto di gioco!

Gare Premium e prove a tempo

Goditi la varietà e la bellezza dei paesaggi di San Andreas attraversati a gran velocità con la gara premium per veicoli speciali di questa settimana. Dal 2 all'8 maggio, sfreccia, salta e plana in "Dannazione", una variegata gara da punto a punto per sole Ruiner 2000. Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno ricchi premi in GTA$, ma tutti i partecipanti otterranno RP tripli.

La Prova a tempo di questa settimana, invece, è "Centrale elettrica" ed è disponibile dal 2 all'8 maggio. Cerca l'indicatore delle prove a tempo sulla mappa di gioco e batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.