GTA Online: Buckingham Pyro ora disponibile insieme a GTA$ e RP doppi

ha annunciato una serie di novità per, tra cui l'arrivo die il nuovo evento con GTA$ e RP in modalitàfino al 16 ottobre.

Il Buckingham Pyro è disponibile da oggi su Warstock Cache & Carry. Caratterizzato da una doppia trave di coda, il Pyro vanta un motore a getto e due mitragliatrici. Personalizzalo nell'officina aeronautica con missili guidati, livree, armature, potenziamenti al motore, modifiche alla manovrabilità e molto altro ancora.

Bonus

Accumulare più rapidamente denaro e RP sarà molto facile fino al 16 ottobre. Basterà approfittare dei GTA$ e RP doppi previsti per la più recente modalità Competizione introdotta in GTA Online, Scorte al volo. Chi invece preferisce tenere i piedi per terra, questa settimana potrà guadagnare GTA$ e RP doppi paracadutandosi sul desolato teatro di guerra di Guerriglia motorizzata.

Infine, ricerca e produzione nei bunker e produzione negli stabilimenti saranno il 25% più veloci: accelera la tua ascesa nel mondo criminale!

Sconti e modifiche

Se hai voglia di intraprendere l'attività di trafficante d'armi o di contrabbandiere, tira fuori il tuo iFruit e vai sul sito Maze Bank Foreclosures: l'hangar di Fort Zancudo 3499 e il bunker al demolitore Thomson sono scontati del 25%. Fino al 16 ottobre troverai il 25% di sconto anche su tutte le ristrutturazioni dei bunker.

Dopo aver messo in piedi il tuo quartier generale, potrai approfittare anche dei seguenti sconti:

Ultralight: 25% di sconto (sia sul prezzo "Acquista ora" che su quello speciale)

Rocket Voltic: 25% di sconto (sia sul prezzo "Acquista ora" che su quello speciale)

Lampadati Tropos Rallye: 25% di sconto

Kuruma (Blindata): 25% di sconto (sia sul prezzo "Acquista ora" che su quello speciale)

Modifiche in versione custom da Benny's: 25% di sconto

Gare Premium e prove a tempo

Questa settimana, fino al 16 ottobre, la gara premium e la prova a tempo sono ambientate a Blaine County:

Gara Stunt Premium - Raton (solo per supercar)

Prova a tempo - Raton Canyon

Avvia le Gare Premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove ti basta impostare l'icona come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.