GTA Online: Dewbauchee Rapid GT Classic e bonus della settimana ora disponibili

La Dewbauchee Rapid GT Classic è invecchiata come un buon vino d'annata, aggiungendo di anno in anno un tocco di mistero al suo fascino. Corri subito su Legendary Motorsport per metterti al volante di questa sportiva classica completamente personalizzabile e scopri il livello di tecnica e sicurezza che solo il tempo (o un compressore sovralimentato) può assicurare.

Vincite doppie prolungate in Guerriglia Motorizzata e altri Bonus validi fino al 18 settembre

Da oggi al 18 settembre hai un sacco di modi per guadagnare soldi e reputazione extra. Il bonus di GTA$ e RP doppi nella nuova e acclamata modalità Guerriglia motorizzata è prolungato, e in più puoi scendere in pista per guadagnare vincite doppie in tutte le gare stunt create da Rockstar.

Migliorie e Sconti sui veicoli e velivoli

Cogli al volo il 25% di sconto sulle contromisure disponibile nell'officina aeronautica dell'hangar per evitare i missili e confondere i velivoli nemici, e abbattili approfittando del 25% di sconto sulle migliorie per motori e corazze dei velivoli.

Vuoi sfruttare al massimo il bonus sulle vincite delle gare stunt di questa settimana o vuoi semplicemente aggiungere un altro gioiello alla tua collezione? Allora il 25% di sconto sulla Truffade Nero (base e modifica custom) e sulla Pegassi Tempesta fa al caso tuo. Infine, potenzia i tuoi nuovi acquisti (o qualsiasi altra auto nel tuo garage) con il 25% di sconto sulle migliorie ai motori e alle corazze di tutti i veicoli.

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Rischia grosso e guadagna alla grande con la gara premium e la prova a tempo di questa settimana, disponibili da oggi al 18 settembre: Gara stunt premium - "Grande M" (solo per moto) e Prova a tempo - "LSIA".

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal piazzamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'indicatore come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.