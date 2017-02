GTA Online: doppia dose di denaro, uffici in offerta e tante altre novità

Fino a lunedì 13 febbraio puoi ottenere GTA$ e RP doppi in tre modalità e approfittare di forti sconti su uffici, magazzini veicoli e un assortimento di veicoli di Warstock, Legendary Motorsport e Benny's.

GTA$ E RP DOPPI IN JUGGERNAUT, VENDETTA SU RUOTE E BEATI VS DANNATI

Sfoga la rabbia repressa in tre modalità Competizione che nelle prossime due settimane metteranno in palio GTA$ e RP doppi: abbatti il colosso corazzato degli avversari in Juggernaut, mettiti al volante nei frenetici scontri tra veicoli di Vendetta su ruote e battiti nell'eterna lotta tra angeli e demoni di Beati vs Dannati. Puoi raddoppiare i tuoi guadagni anche giocando alle playlist speciali che includono le mappe di Vendetta su ruote II, Scia mortale IV e Powerplay III.

UFFICI A METÀ PREZZO E FORTI SCONTI SU MAGAZZINI, VEICOLI, ARMI E ALTRO

È un ottimo momento anche per aumentare il tuo prestigio con lo sconto del 50% sugli uffici e del 25% sui magazzini veicoli, valido fino al 13 febbraio. Dal tuo nuovo ufficio potrai riempire il tuo magazzino con i migliori veicoli in circolazione e guadagnare esportandoli. Inoltre, fai scorta di munizioni, veicoli militari e altri mezzi utili alla fuga. Ecco la lista completa delle offerte valide nelle prossime due settimane:

Uffici: -50%

Magazzini veicoli: -25%

Ammu-Nation: -25% su pistole, fucili da cecchino e mitragliatrici leggere

Warstock Cache & Carry: -25% su Limo con torretta, elicotteri d'assalto Buzzard e Cargobob

Legendary Motorsport: -25% sulla supercar Pegassi Osiris

Benny's Original Motor Works: -25% sulla motocicletta Principe Diabolus e sulle modifiche estetiche dei veicoli (livree, gomme, volanti, pupazzi, spoiler, finiture e altro)

Los Santos Customs: -50% su corazze per veicoli e gomme antiproiettile; -25% su modifiche estetiche dei veicoli (volanti, gomme, fari, targhe, cofani, colorazioni, riverniciature e altro)

Programma Gare Premium

31 gennaio - 6 febbraio: L'onda (solo per Principe Diabolus)

7 - 13 febbraio: Vespucci

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul tuo cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. Le gare premium elargiscono GTA$ ai primi tre classificati e RP tripli a tutti i partecipanti.

Programma Sfide a Tempo

30 gennaio - 5 febbraio: Canale di scolo

7 - 12 febbraio: Su per il Chiliad

Per partecipare, raggiungi questi luoghi ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.

ULTIMA POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO SU PLAYSTATION 4, XBOX ONE O PC

Se non hai già trasferito i tuoi personaggi e progressi da PlayStation 3/ Xbox 360 a PlayStation 4/Xbox One o PC, hai ancora poco tempo per farlo: la data ultima per farlo sarà il 6 marzo 2017. Prova la versione definitiva di GTA V e goditi miglioramenti grafici e tecnici che ti assicureranno l'esperienza di gioco più dettagliata e migliore di sempre. In più, avrai a tua disposizione un editor video per girare filmati di alta qualità all'interno del gioco e potrai goderti una versione perfezionata di GTA Online.

GUERRA AI BARI

Vogliamo aiutare i giocatori di tutto il mondo che ci aiutano a combattere i bari e gli hacker segnalandoli dal menu di gioco. Siamo decisi a mantenere l'ambiente di gioco corretto e onesto e miglioriamo costantemente la nostra capacità di individuare e punire chi bara aumentando gli RP e il denaro di gioco ottenuti e utilizzando mod per molestare gli altri giocatori online.

TANTE NOVITA' IN ARRIVO

In conclusione, ma non in ordine d'importanza, grazie ai giocatori di tutto il mondo per l'incredibile 2016, chiuso da un dicembre epico che ha visto più giocatori attivi in GTA Online di qualsiasi altro mese. I giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC hanno fondato 11 milioni di nuove organizzazioni e 24 milioni di Motorcycle Club, giocato a 13 milioni di gare stunt e a 15 milioni di Juggernaut e applicato 10 miliardi di modifiche ai veicoli nel solo mese di dicembre, senza contare le tantissime attività criminali che si verificano ogni giorno. I nuovi veicoli speciali sono stati un grande successo. Il mezzo più popolare è stata la Ruiner 2000, protagonista di diversi spettacolari video di acrobazie. Altre novità arriveranno nel corso del 2017.