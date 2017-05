GTA Online: doppie ricompense in quattro modalità diverse fino al 25 maggio

: Nei prossimi giorni,offrirà tanti nuovi modi per raggiungere il successo e godere degli eccessi, grazie adoppi in quattro modalità diverse.

Da oggi fino al 25 maggio le modalità Juggernaut e Resurrezione offrono GTA$ e RP doppi. I GTA$ e gli RP saranno doppi anche nelle gare stunt e in quelle per veicoli speciali create da Rockstar.

Da oggi fino al 25 maggio, inoltre, anche i risparmi mettono il turbo con uno sconto del 25% su tutti i veicoli di Stunt da capogiro: Veicoli speciali, che comprendono:

Hijak Ruston

Progen GP1

Pegassi Infernus Classic

Grotti Turismo Classic

Una volta scelto il veicolo, potrai risparmiare il 25% sul prezzo delle seguenti modifiche:

Modifiche trasmissioni

Freni

Marmitte

Spoiler

Potenziamenti motore

Potenziamenti turbo

Potrai approfittare del 25% di sconto sui vestiti di Stunt da capogiro.

Di seguito, trovate inoltre il programma per le Gare Premium e Prove a Tempo:

16-22 maggio: La gara speciale premium di questa settimana è "Capogiro" per Rocket Voltic, mentre la prova a tempo è "Giù per il Chiliad".



23-29 maggio: Mettiti alla prova nella gara premium per Ruiner 2000 "Corsa a ostacoli" e affronta la prova a tempo "Molo Del Perro".

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati otterranno notevoli ricompense in GTA$, mentre tutti i partecipanti guadagneranno RP tripli solo per avere partecipato.