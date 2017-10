GTA Online: ecco il Mammoth Mogul e la nuova modalità Scorte al Volo

Mammoth Mogul ora disponibile

A partire da adesso, a solcare i cieli di Southern San Andreas c'è anche il Mammoth Mogul, una potenza a doppia propulsione dotata di torretta calibro .50 e mitragliatrici frontali, progettata per trasformare i velivoli nemici in groviera. E con i potenziamenti su cui può contare, come il Decollo assistito da propulsore a reazione (JATO) e un vano bombe adatto ad accogliere bombe esplosive, incendiarie, a gas e a grappolo, esercitare la supremazia aerea non è mai stato così gustoso. Ordina subito il tuo Mammoth Mogul, in esclusiva da Warstock Cache & Carry.

Nuova modalità competizione: Scorte al Volo