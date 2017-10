GTA Online: le Gare Multiveicolo sono ora disponibili

ha annunciato che lesono ora disponibili per tutti i giocatori di. Di seguito, tutti i dettagli sulla nuova modalità di gioco.

Lancia la tua supercar da rampe stunt, usa il paracadute per passare sull'Alamo Sea ed esegui un avvitamento mentre attraversi un passaggio aereo prima di giungere al traguardo. Tutto questo in unico tracciato grazie alle gare multiveicolo, l'ultima evoluzione del mondo delle gare di GTA Online. Le gare multiveicolo sono in parte gare stunt e in parte imprevedibili metamorfosi, che permettono di passare da un veicolo di terra a uno acquatico, a un velivolo e così via.

In queste nuove 15 gare create da Rockstar guiderai i veicoli più amati delle varie classi, da agili aerei quali il Besra e il Molotok, a veloci supercar come la Vagner e la Zentorno, passando dai versatili veicoli speciali come la Ruiner 2000 e la Rocket Voltic. Ecco un riepilogo veloce per conoscere tutte le gare multiveicolo ora disponibili, con tanto di link per aggiungerle ai preferiti sul Social Club e accedervi facilmente e velocemente:

Ordalia II - C'è il pilota di caccia dalla precisione chirurgica e c'è il maniaco col pedale del Phantom Wedge premuto a tavoletta. Questa volta dovrai impersonare entrambi. Con Molotok, moto, Phantom Wedge e Oppressor.

- C'è il pilota di caccia dalla precisione chirurgica e c'è il maniaco col pedale del Phantom Wedge premuto a tavoletta. Questa volta dovrai impersonare entrambi. Con Molotok, moto, Phantom Wedge e Oppressor. Naufragi - Get creative above the Los Santos Docklands on this destructive lap Transform Race. Featuring the Seashark, Shotaro, Super cars, the Mallard, and Havok.

- Get creative above the Los Santos Docklands on this destructive lap Transform Race. Featuring the Seashark, Shotaro, Super cars, the Mallard, and Havok. Home Run - Non hai mai realizzato un vero fuoricampo a San Andreas finché non hai condotto cinque veicoli sulle strade, sulle acque e nei cieli di Blaine County. Con supercar, Vortex, Mallard, Seashark e Havok.

- Non hai mai realizzato un vero fuoricampo a San Andreas finché non hai condotto cinque veicoli sulle strade, sulle acque e nei cieli di Blaine County. Con supercar, Vortex, Mallard, Seashark e Havok. Rottami - Puoi scommettere che, quando l'apocalisse giungerà finalmente a San Andreas e del mondo non resterà altro che un cumulo di macerie, qualcuno penserà a organizzare gare da brivido tra i rottami e le rovine. Allenati per il gran giorno. Con moto, Seashark e Mallard.

- Puoi scommettere che, quando l'apocalisse giungerà finalmente a San Andreas e del mondo non resterà altro che un cumulo di macerie, qualcuno penserà a organizzare gare da brivido tra i rottami e le rovine. Allenati per il gran giorno. Con moto, Seashark e Mallard. McKenzie - Se vuoi goderti Blaine County senza doverti preoccupare di fastidiosi pruriti ed epistassi, questa gara multiveicolo da punto a punto che inizia con moto è quello che fa per te. Continua con Besra, Blazer Aqua, Zentorno e Trophy Truck.

- Se vuoi goderti Blaine County senza doverti preoccupare di fastidiosi pruriti ed epistassi, questa gara multiveicolo da punto a punto che inizia con moto è quello che fa per te. Continua con Besra, Blazer Aqua, Zentorno e Trophy Truck. Confusione - Ammira porto, aeroporto, distretto finanziario e Legion Square fondersi tutti in un'unica, confusa scia generatrice di incurabili emicranie in questa gara multiveicolo a giri. Con supercar, Besra, Ramp Buggy e Rocket Voltic.

- Ammira porto, aeroporto, distretto finanziario e Legion Square fondersi tutti in un'unica, confusa scia generatrice di incurabili emicranie in questa gara multiveicolo a giri. Con supercar, Besra, Ramp Buggy e Rocket Voltic. Montagna di neon - Ti sei mai chiesto come sarebbe prendersi qualche pasticca e gareggiare attraverso la sequenza dei titoli di testa di un film di fantascienza degli anni '80? Con moto, Besra e Seashark.

- Ti sei mai chiesto come sarebbe prendersi qualche pasticca e gareggiare attraverso la sequenza dei titoli di testa di un film di fantascienza degli anni '80? Con moto, Besra e Seashark. In picchiata III - Distruggi la stratosfera a bordo di un'auto sportiva molto costosa in una gara dove le sorprese non finiscono mai. Con auto sportive, Besra, Blazer Aqua, Havok e Akuma.

- Distruggi la stratosfera a bordo di un'auto sportiva molto costosa in una gara dove le sorprese non finiscono mai. Con auto sportive, Besra, Blazer Aqua, Havok e Akuma. Separazione – Inizia la gara sfrecciando a bordo del frutto dell'amore tra una supercar e una navetta spaziale. Aggiungi un aereo acrobatico, un branco di piccoli elicotteri e spera che la tua abilità nel multitasking sia all'altezza. Con Rocket Voltic, Mallard, Havok e moto.

– Inizia la gara sfrecciando a bordo del frutto dell'amore tra una supercar e una navetta spaziale. Aggiungi un aereo acrobatico, un branco di piccoli elicotteri e spera che la tua abilità nel multitasking sia all'altezza. Con Rocket Voltic, Mallard, Havok e moto. Slalom - Indipendentemente da come si superino gli ostacoli, se con due ruote, quattro ruote o due ali, le abilità di base richieste sono sempre le stesse: equilibrio, precisione e saper schivare i rottami in fiamme dei tuoi ex avversari. Con moto, Mallard e XA-21.

- Indipendentemente da come si superino gli ostacoli, se con due ruote, quattro ruote o due ali, le abilità di base richieste sono sempre le stesse: equilibrio, precisione e saper schivare i rottami in fiamme dei tuoi ex avversari. Con moto, Mallard e XA-21. Slam Dunk - Prendi la mira con attenzione, rilassati e fai un canestro perfetto. Poi girati a guardare il tizio dietro di te combinare un disastro e la sua muscle car schiantarsi contro l'anello. Con moto, Ruiner 2000, Besra, Blazer Aqua, Hauler e Whippet.

- Prendi la mira con attenzione, rilassati e fai un canestro perfetto. Poi girati a guardare il tizio dietro di te combinare un disastro e la sua muscle car schiantarsi contro l'anello. Con moto, Ruiner 2000, Besra, Blazer Aqua, Hauler e Whippet. Personalità multipla - Mentre sfrecci giù per Mount Chiliad in sella a una BMX, hai solo pochi secondi per prendere l'annosa decisione: sinistra o destra? Con il gruppo o da solo? Supercar potenziata o moto volante? Con BMX, FMJ, Rocket Voltic, Besra, Oppressor e paracadute.

- Mentre sfrecci giù per Mount Chiliad in sella a una BMX, hai solo pochi secondi per prendere l'annosa decisione: sinistra o destra? Con il gruppo o da solo? Supercar potenziata o moto volante? Con BMX, FMJ, Rocket Voltic, Besra, Oppressor e paracadute. Il drago - Cosa potrebbe esserci di più appropriato per una città cosmopolita ed eterogenea come Los Santos di un tracciato in onore dell'anno cinese del drago gigante con un caccia in bocca? Con auto compatte, Faggio Sport, Molotok e Vagner.

- Cosa potrebbe esserci di più appropriato per una città cosmopolita ed eterogenea come Los Santos di un tracciato in onore dell'anno cinese del drago gigante con un caccia in bocca? Con auto compatte, Faggio Sport, Molotok e Vagner. Vita a Vinewood – Guida sotto l'insegna di Vinewood e naviga su una barca a vela d'epoca nel giro di 5 minuti, utilizzando, tra gli altri veicoli, un elicottero e una supercar. Con moto, Swift, Marquis, Seabreeze e Vagner.

– Guida sotto l'insegna di Vinewood e naviga su una barca a vela d'epoca nel giro di 5 minuti, utilizzando, tra gli altri veicoli, un elicottero e una supercar. Con moto, Swift, Marquis, Seabreeze e Vagner. Teletrasportato – Sei a bordo di una supercar in caduta libera sopra il distretto finanziario. Sbatti le palpebre e stai pilotando un caccia. Le sbatti ancora e non sai più se sei su una supercar potenziata o su un Ultralight. Con supercar, Molotok, Rocket Voltic, Ultralight e paracadute.

Goditi la natura caotica e competitiva delle gare multiveicolo approfittando anche di GTA$ e RP doppi validi per queste gare fino a giovedì 26 ottobre. Altre gare multiveicolo create da Rockstar saranno disponibili più in là questo stesso autunno, senza contare la possibilità di dar vita a folli creazioni con il creatore di gare!

Sconti sui contenuti di contrabbandieri e altro ancora tra i bonus di questa settimana

Trai vantaggio dalle tue amicizie nei bassifondi tenendo d'occhio il tuo iFruit: fino al 26 ottobre, le missioni di Lamar valgono GTA$ e RP doppi! Inoltre metti a frutto i tuoi guadagni illeciti approfittando dei forti sconti sui seguenti velivoli di Contrabbandieri, anch'essi validi fino al 26 ottobre:

LF-22 Starling: 25% di sconto (sia sul prezzo "Acquista ora" che su quello speciale)

V-65 Molotok: 25% di sconto (sia sul prezzo "Acquista ora" che su quello speciale)

Buckingham Alpha-Z1: 25% di sconto (sia sul prezzo "Acquista ora" che su quello speciale)

Anche Legendary Motorsport non vuole essere da meno e questa settimana ha deciso di scontare un paio di supercar molto popolari:

Grotti Visione: 25% di sconto

Ocelot XA-21: 25% di sconto

Infine, se avevi intenzione di apportare qualche modifica ai tuoi velivoli o ai tuoi veicoli, ecco una serie di sconti pensati apposta per te:

Potenziamenti al motore: 25% di sconto

Potenziamenti al turbo: 25% di sconto

Potenziamenti alle sospensioni: 25% di sconto

Potenziamenti alla manovrabilità: 25% di sconto

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Gara stunt premium - "45°" (solo per moto)

Prova a tempo - "Giù per il Chiliad"

Dal 24 al 30 ottobre

Gara stunt premium - "Macchina verde" (solo per supercar)

Prova a tempo - "Molo Del Perro"

CFO di

.

