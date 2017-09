GTA Online: GTA$ e RP doppi in modalità Guerriglia Motorizzata

, la nuova modalità Competizione di GTA Online arrivata con Contrabbandieri, offrirà. Fino a quattro squadre, per un massimo di 28 giocatori, si paracaduteranno in un teatro di guerra desolato armate solo di pistola e coltello, a caccia di armi e veicoli armati.

Mentre il tempo scorre e la zona di gioco si restringe attorno ai sopravvissuti, dovrai respingere gli avversari ed eliminare le squadre nemiche. Lanciati, accumula, distruggi e conquista la vittoria per la tua squadra in sette mappe diverse, dalle ampie strade di Vinewood Hills a Los Santos fino alle vaste distese di Sandy Shores a Blaine County.

Maglietta Shrwsbury Bianca

Desideri sfoggiare la tua passione per il fornitore di strumenti di difesa personale più rinomato in tutta Southern San Andreas? I ragazzi di Shrewsbury hanno un pensierino per te! Accedi a GTA Online in qualsiasi momento da oggi all'11 settembre per ricevere la Maglietta logo Shrewsbury bianca.

Nuovi Sconti

Proteggi i tuoi affari e liberati della concorrenza approfittando dello sconto del 25% valido fino all'11 settembre su potenti veicoli, strumenti di difesa e armature per veicoli (inclusi i nuovi velivoli di Contrabbandieri disponibili nell'officina dell'hangar):

Pegassi Reaper – 25%

Progen Itali GTB – 25% (prezzo base e modifica custom)

Imponte Nightshade – 25%

Invetero Coquette Classic – 25% (entrambi i modelli)

Half-track – 25% (entrambi i prezzi)

Giubbotto antiproiettile – 25%

Armature per veicoli – 25% (auto/velivoli)

Gomme antiproiettile – 25%

Munizioni – 25% (non comprende munizioni specifiche per modelli Mk II)

Gare Premium



Gara Premium - "ncrocio (solo per Ruiner 2000)

Prova a tempo - Route 68

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul telefono di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'indicatore come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.