GTA Online: GTA$ e RP Doppi in Resurrezione, sconti sugli yacht e tanto altro

: Questo fine settimana, gareggia nella serie di gare stunt, in cui sono incluse 15 gare create dacome "Il grande salto", per ottenere GTA$ e RP doppi in

I bonus di GTA Online si arricchiscono grazie a Resurrezione, la più recente modalità Competizione in cui tutto si basa sul sopravvivere e sul tornare in vita, che offrirà GTA$ e RP doppi per tutto il weekend. Inoltre, a partire da oggi i piloti più spericolati possono ottenere GTA$ e RP doppi per i prossimi cinque giorni, grazie alle ricche ricompense della serie di gare stunt. Per partecipare, imposta come meta sulla mappa di gioco l'icona rosa delle gare stunt, o utilizza l'app Partita veloce sul telefono di gioco. Se preferisci rilassarti tra le onde con stile, questa settimana potrai approfittare di uno sconto del 25% su tutti gli yacht e su altri oggetti di GTA Online:

Imbarcazioni: Yacht Aquarius, Pisces e Orion | Dinghy Nagasaki

Modifiche per veicoli : Gomme antiproiettile | Sospensioni | Verniciature

: Gomme antiproiettile | Sospensioni | Verniciature Munizioni

Gare premium e prove a tempo

Le prossime due gare premium comprendono delle gare per veicoli speciali di Stunt da capogiro: Veicoli speciali.

4 - 10 aprile : Calabrone (solo per Rocket Voltic)

: Calabrone (solo per Rocket Voltic) 11 - 17 aprile: Ammazza che tubo (solo per Ruiner 2000)

Per partecipare, usa l'app Partita veloce sul telefono di gioco o entra nel cerchio giallo a Legion Square. Sono previsti ricchi premi in GTA$ per i primi tre classificati e RP tripli per tutti i partecipanti. La prova a tempo di questa settimana prevede la "Route 68" fino al 10 aprile, mentre l'LSIA dall'11 al 17 aprile. Cerca l'indicatore delle prove a tempo sulla mappa di gioco e batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.