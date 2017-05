GTA Online: Gunrunning è il nuovo aggiornamento, in arrivo a giugno

ha annunciato un nuovo aggiornamento perintitolatoe in arrivo durante il mese di giugno su PC, Xbox One e PlayStation 4. L'update avrà come tema il traffico di armi nella Zona Sud di San Andreas.

I giocatori potranno costriuire vere e proprie aree sotterranee per fabbricare armi, veicoli e aprire negozi per vendere tali oggetti al mercato nero. Inoltre, dentro ogni bunker sarà possibile esercitarsi nel tiro a segno, così da provare subito le armi realizzate o acquistate.

Gunrunning presenterà anche nuove armi per i veicoli, i bolidi potranno essere personalizzati con cannoni, scudi laterali e altri oggetti utili per attaccare o difendersi. Con questo update farà il suo debutto anche il Centro Operativo Mobile, che permetterà di apportare modifiche alle auto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Non ci resta che attendere per saperne di più, Gunrunning sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo mese di giugno.