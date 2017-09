GTA Online: Howard NX-25 disponibile e tante nuove offerte

Diffondendo un comunicato stampa,ha confermato la disponibilità del velivoloall'interno di. Il publisher ha inoltre annunciato i nuovi sconti e l'inizio di una nuova sessione di doppi RP e GTA$.

Howard NX-25 ora disponibile

Chi ha detto che bisogna scegliere tra bellezza e funzionalità? Con il Buckingham Howard NX-25 puoi avere tutto. L'Howard NX-25 combina le linee classiche dell'età dell'oro dell'aviazione a delle prestazioni da urlo. Acquista subito questa bellezza da Elitas Travel in GTA Online: il tuo unico dispiacere sarà che prima o poi dovrai atterrare.

GTA$e RP doppi fino al 2 ottobre

Da oggi fino al 2 ottobre hai un mare di possibilità per rimpolpare il tuo portafoglio nel gioco e fare carriera. Continua a guadagnare alla grande con i GTA$ e RP doppi di Caccia al Bombushka, o affronta i cari vecchi combattimenti sotterranei e guadagna ricompense doppie nelle modalità Competizione del bunker.

In più, fino al 2 ottobre la produzione degli stabilimenti dell'MC e la produzione e la ricerca nei bunker saranno più veloci del 25%: approfittane per far decollare le vendite e i guadagni durante la scalata ai vertici della tua attività.

Risparmio ad alta quota e altro

Vola a fare scorte con questi sconti dedicati all'aviazione validi fino al 2 ottobre:

Hangar LSIA 1 – Sconto del 15%

Hangar di Fort Zancudo A2 – Sconto del 25%

Illuminazione e motivi per il pavimento degli hangar – Sconto del 25%

Savage (elicottero) – Sconto del 35% (entrambi i prezzi)

Buckingham Swift (elicottero) – Sconto del 35% (entrambe le livree)

Buckingham Swift Deluxe (elicottero) – Sconto del 40%

Paracadute (inclusi zaini e scie fumogene) – Sconto del 25%

Appena torni a terra, approfitta del 25% di sconto su questi veicoli:

Annis RE-7B (supercar)

Western Nightblade (motocicletta)

Principe Lectro (motocicletta)

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Divora la strada e arricchisciti con la gara premium e la prova a tempo di questa settimana, disponibili da oggi al 2 ottobre:

Gara stunt premium - "Arrampicata" (solo per supercar)

Prova a tempo - "Vinewood Bowl"

Avvia le gare premium usando l'app Partita veloce sul cellulare di gioco, o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'indicatore come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in GTA$ e RP.